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Adana'da DEAŞ Üyesi 2 Kişi Hakkında Dava Açıldı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 25 Ağustos 2023'te tutuklanan Suriye uyruklu M.A. ve S.H.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptıkları, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

M.A. ve S.H.H'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de terör örgütü DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldıkları kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar M.A. ve S.H.H'nin yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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