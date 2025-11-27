Adana'da DEAŞ Üyeliğinden 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.D. katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığını, örgütsel derslere katıldığını, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını ve dijital materyalinde terör örgütü mensuplarıyla yazışmaların bulunduğunu belirtti.

Kod adı kullanan sanığın, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucu hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma bulunan M.O'ya 80 bin lira gönderdiğinin tespit edildiğini anlatan savcı, evinde yapılan aramada satışı yasaklanmış kitaplar da bulunan Y.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Y.D'nin avukatı ise müvekkilinin DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.