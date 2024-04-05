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Adana'da DEAŞ Üyelerine Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuksuz 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 14 Ağustos 2023'te adli kontrol tedbiri uygulanan M.T. ve C.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptıkları, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

M.T. ve C.K'nin terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldıkları, örgütsel ders ve toplantılara katıldıkları, haklarında birçok kez DEAŞ'a üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı oldukları, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıklar M.T. ve C.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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