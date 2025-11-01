Adana'da DEAŞ Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına sosyal medyadan propaganda yapıp, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, DEAŞ adına sosyal medyada propaganda yapıp, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirlenen 6 şüpheliyi tespit etti. Örgütün tabanını diri tutmak için sosyal medyada paylaşım yaptığı da tespit edilen E.K. (19), M.S.A. (22), Z.C. (31), M.K. (25), A.K. (19) ve Y.K.'nin (33) yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., Y.K. ve M.S.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR Kamera: ADANA,