Adana'da DEAŞ Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya aracılığıyla propaganda yaparak üye kazandırmaya çalışan 6 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında, ruhsatsız tabanca ve yasaklı materyaller ele geçirildi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaparak örgüte eleman kazandırmaya çalışan 6 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik sosyal medyadan propaganda yapıp örgüte destek sağladıkları belirlenen E.K. (19), M.S.A. (22), Z.C. (31), M.K. (25), A.K. (19) ve Y.K. (33) hakkında çalışma başlattı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanıp örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yaparak örgütün tabanını diri tutmayı hedeflediği öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber : Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
