Adana'da DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu belirtilen 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit ederek operasyon düzenledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten 3 kişinin saklandığı adresleri belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.