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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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