Adana'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da DEAŞ adına esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen ve fiziksel şiddet uygulayan 19 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşı Mahmut Özden'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da DEAŞ adına kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında örgütün elebaşı, sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in de (53) bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özden'in, ifadesinde, "Benim yaşım artık geçti. Bu işlerle uğraşmıyorum. Söz konusu olaylarla bir alakam yokö dediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, 'Haraç' ve 'Cezalandırma' adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa 'Örgüt adına ceza kestik' diyerek baskı kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerindeki çok sayıda esnafın iş yerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri saptandı.

'19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'

Bu tespitler üzerine ekipler, 25 özel harekat polisinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca her iki grubun elebaşılığını DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yaptığı tespit edildi.

'BENİM YAŞIM ARTIK GEÇTİ'

Emniyete götürülen şüphelilerden Mahmut Özden ifadesinde, "Benim yaşım artık geçti. Bu işlerle uğraşmıyorum. Söz konusu olaylarla bir alakam yok" diyerek suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Mahmut Özden'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
