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Adana'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız tabanca ve dijital malzemelere el konuldu.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M. operasyonla yakalandı.

Adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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