Adana'da DEAŞ Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanlıların 2015-2024 yılları arasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve kaçak olarak çalıştıkları belirlendi.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, 2015-2024 yıllarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri, Adana'da kaçak çalıştıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, H.A, H.H, M.H. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel