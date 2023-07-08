Adana'da DEAŞ Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Sınır Dışı Edildi

Adana'da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Daha sonra ise sınır dışı edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.