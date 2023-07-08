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Adana'da DEAŞ Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Sınır Dışı Edildi

Adana'da DEAŞ Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Sınır Dışı Edildi

Güncel Haberler

Adana'da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Daha sonra ise sınır dışı edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, daha sonra sınır dışı edildi.

Ekiplerin adresinde bulamadığı 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, 4 Temmuz'da 7 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakalamıştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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