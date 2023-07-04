Adana'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt adına faaliyette bulunduğu öne sürülen 7 zanlının adresini tespit etti ve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis, diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.