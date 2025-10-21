Haberler

Adana'da DEAŞ Operasyonu: 19 Gözaltı

Adana'da DEAŞ Operasyonu: 19 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, esnaflardan para talep edip fiziksel şiddet uygulayan 19 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, örgüt bayrakları ve yasaklı kitaplar ele geçirildi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına kentteki esnaftan para isteyip, vermeyeni ve kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişileri darbettiği belirlenen 19 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 'Haraç' ve 'Cezalandırma' adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa 'Örgüt adına ceza kestik' diyerek, baskı kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerindeki çok sayıda esnafın iş yerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri saptandı.

Bu tespitler üzerine ekipler, 25 özel harekat polisinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.