Adana'da DEAŞ Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyallere de el konuldu.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, daha önce örgüte yönelik operasyonda yakalanan bir zanlının ifadelerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği 4 aylık teknik ve fiziki takiple örgütün "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.

TEM ve özel harekat ekipleri, şüphelilerin saklandığı merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Yabancı uyruklu şüphelilerden bazılarının daha önce Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, terör örgütüne yönelik operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
