Adana'da DEAŞ'lı teröristlere para aktardığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

Adana'da, DEAŞ'lı teröristlere para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan sanık M.C. hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği kayıtlarının bulunduğu anlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre sanığın banka hesaplarına farklı tarihlerde "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında adli işlem yapılan kişiler tarafından para gönderildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, M.C'nin de hesabına gelen bu paraları teröristlere bilerek ve isteyerek gönderdiği, bu şekilde DEAŞ'a fon sağladığı anlatılarak, tutuksuz sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.