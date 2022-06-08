DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Haberler

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DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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