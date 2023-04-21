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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddia edilen 6 şüphelinin kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu I.M, M.E, A.E.A, M.S.Ö, M.A.E. ve S.E.A.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.E.A.N, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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