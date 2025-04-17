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Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında ruhsatsız tabanca ve dijital materyallere el konuldu.

ADANA'da daha önce terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmişte Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.Ö. ve A.K. ile Suriye ve Irak uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M.'yi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyal ve ruhsatsız tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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