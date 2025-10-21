Haberler

Adana'da DEAŞ'a Operasyon: 19 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takiple iki farklı grubun kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgüt adına iş yeri kurşunlama, darp ve tehdit eylemlerine karıştığı öne sürüldü.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.