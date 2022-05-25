Adana'da darp ve tecavüz girişimi iddiasına tutuklama - Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden F.U'yu (42) taciz ettiği ve şiddet uyguladığı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla dün yakalanan Gökhan K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, "konut dokunulmazlığının ihlali", "alıkoyma", "taciz", "tehdit" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gökhan K, tutuklandı.

Olay

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden F.U, bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Gökhan K. de yaşanan olay sırasında F.U'nun kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulunmuştu.

Binanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlanmıştı.

Uzlaşmanın ardından F.U, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi olmuştu.

Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına almıştı.