Adana'da darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, M.M.Ö'nün, tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptığı yaralıyı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.