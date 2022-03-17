Adana'da darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, M.M.Ö'nün, tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptığı yaralıyı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title