Adana'da Darbedilen Kişinin Şüphelileri Gözaltına Alındı

Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Cumali A. ile İbrahim G, İbrahim Halil D. ve Mahmut K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Şüpheliler, tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten indirdikleri Cumali A'yı darbederek olay yerinden ayrıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumali A'nın şikayeti üzerine 3 zanlıyı evlerinde gözaltına aldı.

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. ve İbrahim G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, yaşı küçük zanlı İbrahim Halil D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bir kişi, şüphelilerin Cumali A'yı darbetmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.