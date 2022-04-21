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ADANA'DA DAĞLIK ALANDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, dağlık alanda çobanlar tarafından kimliği belirsiz ceset bulundu.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, dağlık alanda çobanlar tarafından kimliği belirsiz ceset bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alanda hayvanlarını otlatan çobanlar, çalılıkların arasında hareketsiz yatan birini gördü. Çobanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede tanınmaz halde olan kişinin ölü olduğu belirlendi. Kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemelerin ardından ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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