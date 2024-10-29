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ADANA 'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ADANA 'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Köşger, Başkan Karalar ve Tümgeneral Sel, törene katılanları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Vali Köşger, terör örgütlerinin hain emellerine ulaşamayacağını belirterek, "Bugün, bölgemizde yaşanan krizlere baktığımızda, Türkiye'nin istikrar ve barış için oynadığı kritik rolü daha iyi anlıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk ve ortaokul öğrencileri şiir okudu. Okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler, ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Program, geçit töreninin ardından son buldu.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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