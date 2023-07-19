Adana'da Çukurova Üniversitesinde Çıkan Yangını Engelli Bir Kişi Çıkardı

Adana'da Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bir kafede çıkan yangının, zihinsel engelli bir kişi tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkaran kişi, evinde yapılan baskınla yakalandı ve zihinsel engelli olduğu belirlendi.

Adana'da Çukurova Üniversitesinde bir kafede çıkan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangının bir engelli tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Yangın, 13 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir kafede çıktı. Kafeden duman yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın ormanlık alana da sıçrayınca Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında kafe kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Yapılan incelemede Ozan T.'nin (24), kafede oturduğu sırada elindeki kağıtları tutuşturup, masayı yaktığı belirlendi. Kısa sürede kafeyi saran alevlerin, üniversite yerleşkesinde ağaçlara da sıçramasıyla yangının büyüdüğü tespit edildi. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nden otobüse binerek, bölgeye geldiği belirlenen Ozan T., evine yapılan baskında yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde yangını, yanlışlıkla çıkardığını öne süren Ozan T.'nin, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenede yüzde 90 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Ozan T.'nin, 10 yaşındayken yüksek ateş nedeniyle havale geçirdiği ve engelli kaldığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ozan T., cezai ehliyeti olmadığı için ailesine teslim edildi. - ADANA