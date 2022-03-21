Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı - Haberler

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Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında " Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Ticaret Borsası ve Adana Vergi Dairesi çalışanlarının çektiği 130 fotoğraf, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Valisi Süleyman Elban, serginin açılışında yaptığı konuşmada, karnavalın başlangıcının böyle bir etkinlikle yapılmış olmasının kentin sanata verdiği değeri gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılırken, fotoğraf çekenlere plaket verildi.

Sergi, 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Çukurova, Portakal, Tarım, Adana, Güncel, Haberler

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