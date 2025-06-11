Adana'da Çöplerin Yakılması Sağlığı Tehdit Ediyor

Yakılan çöpler hem havayı kirletiyor, hem de insan sağlığını tehdit ediyor

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan:

"Bunların önüne geçilmeli aksi takdirde birçok sağlık sorununa neden oluyor"

ADANA - Adana'da bilinçsiz vatandaşların yol ortalarında yaktığı çöplerden çıkan dumanlar havayı kirletmekle kalmıyor, halk sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor.

Bereketli topraklara sahip Adana'da birçok noktada çöpler yakılıyor. Son olarak merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler ve Levent mahallelerinde mobilyacıların yaktığı çöplerden çıkan dumanlar kent merkezinden dahi görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yanan alanda güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürdü.

"Atık yönetiminin doğru uygulanması lazım"

Ancak yangından çıkan kara dumanlar havaya karışarak halk sağlığını tehdit etti. Konuyla ilgili Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Orhan, "Plastik ve petrol ürünlerinin yakılması sonucu havaya kirletici emisyonlar salınmaktadır. Bunlar ciddi solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gibi birçok sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Atık yönetiminin doğru uygulanması lazım"dedi.

"Atıkları sınıflarına göre ayırmalıyız"

Atık yakılan bölgelerde tespitlerin yapılıp çöpleri yakanlara cezai işlem uygulanması gerektiğine değinen Orhan, "Atık azaltımı yapmamız lazım onu da yapamıyorsak atıkları geri dönüştürmek lazım. Atık yakmak yasaktır ve bunun önüne geçilmesi lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur. Bunun idari yaptırımı vardır. Bunun tespiti yapılmalı, belirli tekrarlanan yerlerde kamera ile bunları kimin yaktığı tespit edilmeli. Çevre kanunumuz var. Bu kanunda da atığın türlerine göre cezalar var. Bunlar caydırıcı cezalardır. Atıkları sınıflarına göre her birini ayrı toplayıp geri dönüşüm tesislerine göndermeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan Orhan atıkların yakılmasının insan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.