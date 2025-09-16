Haberler

Adana'da Çöp Sorunu: Site Sakinleri Temizlik Talep Ediyor

Adana'da Çöp Sorunu: Site Sakinleri Temizlik Talep Ediyor
Adana'nın Çukurova ilçesinde Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşularının evinde biriken çöpler nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını ve temizlik talep ettiklerini dile getirdiler. Site yöneticisi, durumu çeşitli mercilere ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir sitede yaşayan vatandaşlar, atık biriktirilen ikamette temizlik yapılmasını talep etti.

Toros Mahallesi'ndeki Bayramoba Sitesi bahçesinde bir araya gelen site sakinleri, komşuları B.U'nun evinde çöp biriktirmesine tepki gösterdi.

Site yöneticisi Bilge Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce yapılan şikayet üzerine evin temizlendiğini ancak sorunun devam ettiğini söyledi.

Komşularının dışarıdan çöp toplayarak evini doldurduğunu anlatan Zorlu, "Tüm site sakinleri böcek ve kokudan rahatsız. Taleplerimizi çeşitli mercilere ilettik ancak sonuç alamadık. Kapı açılamadığı sürece müdahale edilemiyor. Bu durum apartman sakinlerinin sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor." diye konuştu.

Site sakinlerinden Emine Dağgeçen de koku ve böcek nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Koku ve pislik nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Dağgeçen, "Salonumuzdan yatak odamıza kadar böcekler geziyor. Sürekli evimizi ilaçlıyoruz ama fayda etmiyor. Asansörü kullanamıyoruz, balkonda oturamıyoruz. Komşumuz pazardan çöpleri toplayıp evine getiriyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra bu alışkanlığa başladı. Akli dengesi yerinde değil. Çocuğumun alerjisi var, bu yüzden başka yerde ev kiralamak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Sakinlerden Durmuş Gürkal ise yasal olarak gerekli başvuruları yaptıklarını belirterek, "Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
