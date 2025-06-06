Adana'da Çöp Kamyonu Sulama Kanalına Dev rildi: 3 Yaralı

Adana'da Çöp Kamyonu Sulama Kanalına Dev rildi: 3 Yaralı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde kontrolünü kaybeden belediyeye ait bir çöp kamyonu, sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu, sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL/ Sarıçam( Adana ) Kamera: Adana -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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