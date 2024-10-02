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Adana'da Çöp Kamyonu Kadına Çarptı: Ağır Yaralı

Adana'da Çöp Kamyonu Kadına Çarptı: Ağır Yaralı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan Gamze Bayram ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da çöp kamyonunun altında kalan Gamze Bayram ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 2046 Sokak'ta meydana geldi. Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden Ferhat D. yönetimindeki 01 DRK 63 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen Gamze Bayram'a çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği kadına, çevredekiler müdahale etti. Sürücünün hemen durdurduğu kamyonun altından çıkarılan Gamze Bayram, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför Ferhat D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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