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Adana'da çöken binaların molozları eşyalarıyla birlikte korunuyor

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Adana'da çöken binaların molozları eşyalarıyla birlikte korunuyor Adana'da depremde yıkılan binaların molozları Rüzgarlı Tepe'de apartman isimleri ve eşyaları ile birlikte muhafaza ediliyor.

Adana'da çöken binaların molozları eşyalarıyla birlikte korunuyor

ADANA - Adana'da depremde yıkılan binaların molozları Rüzgarlı Tepe'de apartman isimleri ve eşyaları ile birlikte muhafaza ediliyor.

Adana'da yıkılan binaların molozları Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla Rüzgarlı Tepe olarak bilinen bölgeye getirildi. Binaların molozları ayrı alanlara dökülerek etiketlendirildi. Binalardan çıkan eşyalar, apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi.

Bölgedeki etiketlendirme ve güvenlik tedbirlerini denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyor. Her apartmanın molozu ayrı ayrı döküldü ve eşyaları ayrı ayrı konuldu. Bu uzun süre böyle kalır ve korunur. Kimse endişe etmesin" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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