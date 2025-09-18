Haberler

Adana'da Çocuklara Sopa ile Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 52 yaşındaki C.T., evinin önünde oynayan çocuklara saldırarak 3 kardeşi sopayla darbetti. Olay sonrasında aile şikayetçi oldu ve şüpheli gözaltına alındı, ancak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin önündeki sokakta 3 kardeşi sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde oturan C.T. (52), 16 Eylül'de iddiaya göre evinin önünde oynayan çocukların sesinden rahatsız olup sokağa çıktı.

Elindeki sopayla H.G'ye (6) vuran C.T, çocuğun kendisine engel olmaya çalışan ağabeyleri B.G. (10) ve F.G'ye (18) de saldırdı.

Zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın ardından çocukların polis merkezine giden ailesi, C.T'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
