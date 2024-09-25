Adana'da Çocuklara Para Verip Dua İstemekle Tehdit Eden Şüpheli Aranıyor

ADANA'da apartman bahçesinde oynayan M.N.B. (6), N.T. (6) ve R.G.'ye (6) 10'ar lira veren kimliği belirsiz kişi, "Annem çok hasta, dua edin. Çok tatlısınız" dedikten sonra bölgeden ayrıldı. Durumdan tedirgin olan ailelerin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 22 Eylül'de saat 16.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçen kimliği belirsiz kişi, Emre Apartmanı'nın bahçesinde oynayan M.N.B., N.T. ve R.G.'yi gördü. Tekrar apartmanın önüne dönen şüpheli, çocukları yanına çağırıp 10'ar lira para vererek, "Annem çok hasta, onun için dua edin" dedi. R.G. parayı alırken, M.N.B. ve N.T ise teklifi reddetti. Şüpheli bir süre çocuklarla konuşup, "Çok tatlısınız" diyerek, bölgeden ayrıldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketten dönen R.G.'nin babası Mehmet Fatih Güngördü (39), durumu öğrenip çocuğunun elindeki parayı yırttıktan sonra şüphelinin peşinden gitti. Çevrede şüpheliyi bulamayan Güngördü, diğer çocukların aileleriyle Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayette bulundu. Polis, apartman ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

'TEDİRGİNİZ'

Çocukların psikolojik olarak etkilendiğini belirten Güngördü, "Birkaç sokak ileride market var, oraya gittim. O sırada çocuklar oynuyordu. Yaklaşık 5 dakika sonra döndüğümde, kalabalığı gördüm. Çocuklardan olayı öğrendim. Hemen kamera görüntülerine baktık ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Çocuklara bakarak sokaktan geçiyor, sonra geri dönüp yanlarına geliyor. Bu da anne ve babalar olarak bizi tedirgin ediyor. Narin kızımızın olayından sonra daha da dikkatli davranmaya başladık. Okula götürüp, getiriyoruz. Az önce okula giderken, 'O ağabey bir daha gelir mi?' diye sordu mesela. Yalnız bırakmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN MUCİZEYDİ'

M.N.B.'nin annesi Burcu Bulut (45), kızını prematüre olarak dünyaya getirdiğini anlatarak, "Şu an kızımın başına bir şey gelmiş de olabilirdi. Kızımı, bir trafik kazası sonucu erken doğum yaptım. 27 haftalıktı ve söz konusu kızım olduğunda çok hassasız. Doğduğunda 900 gramdı, 3,5 ay kuvözde kaldı. Bizim için bir mucizeydi. Onu kaybetseydik, nasıl yaşardık, düşünemiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.