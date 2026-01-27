Haberler

Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, muhtarın kentin yüksek kesimlerinden getirdiği karla çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, kışın keyfini sürdü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çocuklar, kamyonlarla getirilen karla eğlendi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz tarafından ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kentin yüksek kesimlerinden 2 kamyon kar getirildi.

Muhtarlık bahçesine boşaltılan karda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber