Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Adana'nın Seyhan ilçesinde, muhtarın kentin yüksek kesimlerinden getirdiği karla çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, kışın keyfini sürdü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çocuklar, kamyonlarla getirilen karla eğlendi.
Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz tarafından ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kentin yüksek kesimlerinden 2 kamyon kar getirildi.
Muhtarlık bahçesine boşaltılan karda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel