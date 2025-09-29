Adana'da Çocuklar İçin Robotik Kodlama ve Model Uçak Eğitimi Projesi

Adana'da polis ekiplerinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklara model uçak ve robotik kodlama eğitimi veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde "Polisim Yanımda" ve "Sizinle Güvenli Yarınlara" projeleri hazırlandı.

Çalışma kapsamında, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuğa yönelik 7 hafta sürecek robotik kodlama kursu başlatıldı.

Türk Hava Kurumu ortaklığında yürütülen "Sizinle Güvenli Yarınlara" projesinde de Adana Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 20 çocuğa yönelik model uçak eğitimi veriliyor.