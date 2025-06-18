Adana'da Çocuk Parkı Malzeme Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı

Adana'da Çocuk Parkı Malzeme Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı
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Adana'da çocuk oyun parkı malzeme üretimi yapan bir atölyede, sanayi tipi tüpten sızan gazın neden olduğu patlama sonucu yangın çıktı. 3 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da çocuk oyun parkı için malzeme üretimi yapan atölyede, patlama meydana geldi. Yangında yaralanan 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde çocuk parkı için malzeme üretimi yapılan atölyede, iddiaya göre sanayi tipi tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan atölyedeki işçiler, panikle dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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