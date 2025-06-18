Adana'da Çocuk Oyun Parkı İçin Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Patlama

ADANA'da çocuk oyun parkı için malzeme üretimi yapan atölyede, patlama meydana geldi. Yangında yaralanan 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde çocuk parkı için malzeme üretimi yapılan atölyede, iddiaya göre sanayi tipi tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan atölyedeki işçiler, panikle dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,