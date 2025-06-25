Adana'da Çocuk Malzeme Kafesine Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, girmeye çalıştığı malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde içine girmeye çalıştığı malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki çocuk, malzeme taşımada kullanılan kafese girmeye çalıştı.

Bu sırada vücudu kafesin demir parmaklıklarına sıkışan çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, parmaklığı keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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