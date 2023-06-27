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Adana'da çocuğa otomobil çarptı

Adana'da çocuğa otomobil çarptı

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yeşilevler Mahallesi Barış Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, otomobilin altına girdi. Çevredeki vatandaşlar, aracı elleriyle kaldırarak kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilevler Mahallesi Barış Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, otomobilin altına girdi.

Çevredeki vatandaşlar, aracı elleriyle kaldırarak kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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