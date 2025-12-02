Haberler

Yolun karşısına koşarken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı; kaza anı kamerada

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan'a kamyonet çarparak ağır yaraladı. Kaza sonrası aile sinir krizi geçirirken, çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

ADANA'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Batuhan Şahanalan (5), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı. Bu sırada yolun karşısındaki kişinin uyarısına rağmen koşmaya devam eden çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Şahanalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahanalan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
