Yolun karşısına koşarken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı; kaza anı kamerada

ADANA'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Batuhan Şahanalan (5), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı. Bu sırada yolun karşısındaki kişinin uyarısına rağmen koşmaya devam eden çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Şahanalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahanalan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,