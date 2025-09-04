Adana'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 69 yaşındaki F.D. tutuklandı. Olay, çocuğun mahalle sakinlerine cinsel istismara uğradığını anlatması üzerine jandarmaya bildirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Akdam Mahallesi Kösrelik mevkisinde bir çocuğun cinsel istismara uğradığını mahalle sakinlerine anlatması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli F.D'yi (69) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel