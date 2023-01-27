Adana'da çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlu tutuklandı
Güncel Haberler
Adana'da çobanın kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Adana'da çobanın kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, 25 Ocak'ta çoban Ahmet K'nin (21) tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.P. ve babası H.P'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli baba ve oğlu, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kadıköy Mahallesi'nde 25 Ocak'ta çobanlık yapan Ahmet K, C.P. ve babası H.P. ile tartışmış, tabancayla vurulan Ahmet K. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaçan baba ve oğlu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Güncel