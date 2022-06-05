Cipin yolda yatan köpeği ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Cipin yolda yatan köpeği ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Güncel
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Adana'da cipin yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da cipin yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi Tekelioğlu Bulvarı'nda seyir halindeki cip, Melekler Yaşam Köyü Derneğine (MEYAKO) ait barınağın önünde yatan köpeği ezdi.

Köpek, topallayarak kaçarken cipin sürücüsü yoluna devam etti. Çevredekiler tarafından veterinere götürülen köpeğin bacak ve kalça kemiğinde kırık tespit edildi.

Olayın haber verilmesi üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden plakasını tespit ettikleri aracın sürücüsü M.T. hakkında adli işlem başlattı.

MEYAKO'ya ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde cipin köpeği ezerek uzaklaşma anı yer alıyor.

AA / Güncel

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