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Adana'da Cinsel İstismar Olayı: Oto Tamircisi Tutuklandı

Adana'da Cinsel İstismar Olayı: Oto Tamircisi Tutuklandı
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Adana'da bir oto tamircisi, kiracısının 8 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen mahalleli, tamirciyi linç etmeye çalıştı. M.M. hastaneye kaldırıldıktan sonra tutuklandı.

ADANA'da oto tamircisi M.M. (62), taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.'ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.'nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı.

Olay, 1 Eylül'de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.'nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.'nin balkonuna düştü. Balkona çıkan M.M., "Gel, topunu vereyimö diyerek E.B.'yi yanına çağırdı. M.M., iddiaya göre, E.B.'ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül'de olayı anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.'nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.'ye linç girişiminde bulundu. Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.'nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği belirsiz kişiler, M.M.'nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla 'çocuk tacizcisi', 'daha 8 yaşında', 'adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Nuri PİR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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