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Adana'da Cinayet ve İntihar: Sevgili Katledildi

Adana'da Cinayet ve İntihar: Sevgili Katledildi
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Adana'da 37 yaşındaki Emre Naynal, sevgilisi 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'i otomobil içinde tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olayın ardından çiftin cesedi bulundu.

ADANA'da Emre Naynal (37), park halindeki otomobilde sevgilisi Ayşegül Sefer'i (40) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Naynal, sevgilisi Ayşegül Sefer ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurup, aynı silahla intihar etti.

Bugün öğle saatlerinde park halindeki araçtan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin cesediyle karşılaştı. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Yapılan incelemenin ardından Naynal ile Sefer'in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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