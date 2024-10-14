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Adana'da Cinayet ve İntihar: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Cinayet ve İntihar: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Çukurova ilçesinde bir kadını vurarak öldüren zanlı, ardından intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal (37) ve yanındaki Ayşegül Sefer'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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