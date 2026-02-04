Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i firari, 17'si tutuksuz 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık Fetullah B, cinayetle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını iddia eden Fetullah B, "Dosyaya yansıyan tanık beyanlarının gerçekle bir ilgisi yoktur. DEAŞ terör örgütüne katılmadım. Cinayetle de bağlantım yoktur. Kimseyi cinayete azmettirmedim. Hakkımdaki bütün iddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Sanıklardan Mahmut K. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Öldürülen İbrahim Taşkıran'ın kızı ve müşteki Sultan Taşkıran, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanık Azad Y. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri ile diğer sanıkların mevcut halinin devamına, cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İbrahim Taşkıran, 1 Eylül 2023'te merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürürken tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin 18 sanık hakkında çeşitli miktarlarda hapis cezası istenen iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.