Üye Girişi
Haberler

Adana'da Cinayet: 18 Yaşındaki Genç Başından Vuruldu

Adana'da Cinayet: 18 Yaşındaki Genç Başından Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kahvehanede çıkan tartışma sonucunda Baran Cengiz, F.B. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi 17 yaşındaki F.B., yakalanarak tutuklandı. Olayın sebebi, Cengiz'in cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yaşanan husumet oldu.

ADANA'da kahvehanede başından tabancayla vurulan Baran Cengiz'in (18) cinayet şüphelisi F.B. (17) yakalandı. Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile husumetli olduğu, olay günü küfürleştikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde, "Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diyen F.B., tutuklandı.

Olay, 23 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Baran Cengiz, sohbet ettiği arkadaşı F.B. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda F.B., belinden çıkardığı tabancayla Cengiz'i başından vurdu. Baran Cengiz yere yığılırken, şüpheli F.B. kaçtı. Kahvehanedekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Cengiz'i ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Baran Cengiz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre önce Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi. Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz'in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi. Bu tespitlerin ardından polis ekipleri, F.B.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen F.B., ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, 'Bekle geliyorum' dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Adana Suç

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak

30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı? 29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.