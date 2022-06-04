Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi. İncirlik Yeni Mahalle'de Şehmus Güven (26), henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıktı. Akıma kapılan Güven, elektrik direğinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şehmus Güven, kurtarılamadı. Güven'in cenazesi morga kaldırıldı. AA / Yusuf Koyun - Güncel İncirlik Sarıçam Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.