Adana'da Çıkan Yangın Korkuttu, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin son katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde dört katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

